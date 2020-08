Zapewne nie wiedziałeś, że Amazon Prime Video oferuje bonusy dla graczy

Amazon Prime Video to usługa VOD udostępniana od kilku lat polskim widzom. Mimo podobnej nazwy, nie jest to dokładnie to samo, co Amazon Prime na rynku amerykańskim bądź brytyjskim - np. nie dostajemy darmowej dostawy na polskie adresy.

Jednak w abonamencie Prime dostajemy oprócz paczki świetnych filmów i seriali, również jeden - mam wrażenie mało znany - bonus. Jest to integracja z usługami Twitch a nawe darmowe gry, które otrzymujemy co miesiąc.

Twitch = telewizja dla gamerów

Twitch jest najpopularniejszym internetowym serwisem służącym do streamowania na żywo treści. W większości są to strumienie związane z grami, ale znajdziemy tam i filmy lub kanały lifestyle'owe np. o gotowaniu, graniu na instrumentach czy innym hobby. Jednak to gry wideo są sercem tego serwisu. Jest to platforma w której twórcy nie zarabiają jedynie na odsłonach reklam, ale fani mogę też ich wspierać poprzez wykupowanie subskrypcji.

Twitch obrósł już własną kulturą - np. specjalnymi ikonami, których używamy w czacie w trakcie streamu. W Twitch dorobiliśmy się też gwiazd, również w Polsce. Na platformie możemy obejrzeć graczy, turnieje, a nawet telewizję na żywo.

W 2014 roku usługa została kupiona za prawie miliard dolarów przez Amazon, dzięki czemu możemy połączyć konta Twitch i Amazon.

Dlaczego warto to zrobić? Dzięki połączeniu konta Twitch z kontem Amazon, na którym mamy aktywną usługę Prime Video, dostaniemy wiele ciekawych i pożytecznych bonusów. Integracja ta nazywała się początkowo Twitch Prime, jednak Amazon od niedawna zmienił jej nazwę na Prime Gaming.

Klient Twitch

Oprócz oglądania Twitch na stronie Twitch.TV możemy zainstalować klienta usługi na komputerze. Niektórzy uważają, że klient Twitch jest tym samym, co strona Twitch.tv. Nic bardziej mylnego. Desktopowy klient Twitch potrafi wiele rzeczy takich jak:

Instalowanie gier z biblioteki Twitch. Zakupione lub otrzymane za darmo gry można instalować lub aktualizować za pomocą klienta Twitch.

Dodawanie modyfikacji (tzw. modów) do różnych gier. To w tej chwili najlepszy manager modów do gier, takich jak Minecraft czy World Of Warcraft.

Powiadomienia oraz oglądanie w trybie picture in picture podczas gdy robimy coś innego.

Darmowe gry

Dużo uwagi poświęca się grom rozdawanym w ramach usługi Xbox Live, Playstation Network lub w sklepie Epic. Tymczasem Twitch połączony z Prime nie pozostaje pod tym względem w tyle. Na początku każdego miesiąca gracze mogą przypisać do swojego konta Twitch kilka nowych darmowych gier.

W trakcie istnienia tej usługi udało mi się zebrać dość pokaźną bibliotekę. Oto kilka przykładów gier, do których dzięki temu mam dostęp za darmo: Observer, Automachef, Blazing Chrome, Broken Age, Cultist Simulator, seria Darksiders, Deadlight, Death Squared, Enter the Gungeon, GRIP, seria Hotline Miami, Jotun, The Pillars of the Earth, Max, Metal Slug, Pillars of Eternity, Overcooked, Snake Pass, seria SteamWorld, Stranger Things, Tacoma, Tales from the Borderlands, The Escapists, Titan Souls, seria Turok, i wiele innych gier. Są to solidne tytuły głównie indie oraz retro.

Dodatki do gier i inne promocje

Tutaj znajdziemy darmowe dodatki online do gier - np. lootboxy czy inne „skórki”. Trafiają się też promocje typu 12 miesięcy Nintendo Online za darmo. Wśród łupów w tym miesiącu znajdziemy:

skrzynie z łupami do gry Mobile Legends

skórka do League of Legends

itemy do Apex Legends (ok, co jest z tymi grami, że ich nazwa musi się kończyć na Legends?)

milion dolarów do GTA Online

XP i obozowisko w Read Dead Redemption

dodatki do Destiny 2, FIFA, King of Avalon, Black Desert, Warframe, World of Tanks, Doom Eternal i wielu innych gier.

Darmowe subskrypcje

Dla aktywnych widzów, i miłośników twórców publikujących na Twitch to jest chyba najciekawsza opcja. Dzięki niej możemy wesprzeć ulubionego twórcę bez płacenia. Raz na miesiąc abonenci Prime otrzymują możliwość zasubskrybowania jednego kanału na miesiąc w taki sposób, że twórca otrzymuje wynagrodzenie, ale my nie płacimy. Jest to rodzaj dodatkowego prezentu od Amazon dla abonentów.

Raz w miesiącu możemy wybrać opcję jednomiesięcznego abonamentu - na koszt Amazona.

Niektórzy korzystają zarówno z Twitcha jak i z Prime Video - jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że te dwie usługi połączone zapewniają dodatkową synergię. Jeśli jesteś graczem korzystającym z Prime Video, warto spróbować integracji kont i np. ściągnąć darmowe gry lub zawartość w grach.

Jeśli zaś jesteś abonentem Play (lub poszukujesz oferty abonamentowej), to w ramach wspólnej promocji Amazon i Play otrzymasz aż 6 miesięcy darmowej subskrypcji do Amazon Prime Video. Obejmuje to również darmowy dostęp do wszystkich opisanych dodatków związanych z Prime Gaming.

Artykuł powstał we współpracy z marką Play.