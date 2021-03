Koniec z abonamentem na granie w Fortnite’a. Nadchodzą zmiany w Xbox Live Gold

1 interakcji

Microsoft udostępnił pierwszym graczom w ramach testu możliwość rozgrywki multiplayer bez opłacania abonamentu Xbox Live Gold. Dotyczy to gier z kategorii free-2-play. Nowość powinna już niedługo trafić do wszystkich graczy.

Microsoft rakiem się wycofał ze swojej styczniowej decyzji dotyczącej podniesienia cen za abonament Xbox Live Gold (i to aż dwukrotnie). Firma najpewniej chciała tym ruchem przekonać swoich klientów, że zamiast dalej opłacać tę konkretną usługę, powinni przejść na jeszcze droższy pakiet Xbox Game Pass Ultimate, w którym usługa Xbox Live Gold jest już zawarta. Graczom wcale a wcale się to nie spodobało i dali temu głośno wyraz.

Próba podniesienia cen subskrypcji niezbędnej do grania w dowolne gry multiplayer zwróciła uwagę opinii publicznej na to, że Microsoft w zasadzie od lat bierze pieniądze za coś, co jego konkurenci dają nam za darmo. W przypadku Sony i Nintendo usługi PlayStation Plus i Nintendo Switch Online są bowiem wymagane, ale tylko po to, by grać online w produkcje komercyjne, natomiast już w bezpłatne produkcje takie jak Fortnite można grać do woli bez opłat.

Microsoft uznał, że najwyższy czas to zmienić, dlatego firma pozwala już pierwszym graczom grać w gry multiplayer bez opłacania Xbox Live Gold.

Twórcy konsol już w styczniu ogłosili zmiany w programie Xbox Live Gold dotyczące rozgrywki multiplayer i właśnie widzimy pierwszą jaskółkę zmian. Co prawda trochę czasu minie, zanim wszyscy posiadacze konsol z rodzin Xbox One oraz Xbox Series będą mogli łączyć się z innymi bez abonamentu (w ramach samych gier oraz funkcji chatu), ale już teraz mogą skorzystać z tego użytkownicy, którzy są zapisani do programu Xbox Insider w ramach tzw. Preview Alpha Ring.

Ciekawi mnie przy tym, czy Microsoft w pewnym momencie nie uzna, iż pobieranie opłat za rozgrywkę multiplayer na Xboksach nie powinno odejść do lamusa całkowicie, czyli niezależnie od tego, czy mowa o produkcjach płatnych, czy też nie, skoro w przypadku pecetów takiego wymogu nie ma i nigdy nie było. Warto przy tym dodać, że Microsoft rozpoczął już wygaszanie usługi Xbox Live na rzecz Xbox Network, a Xbox Live Gold nawet z nazwy jest reliktem przeszłości…