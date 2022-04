Jest jednak bardzo wysoce prawdopodobne, że to nie próba dorobienia sobie po cichu dodatkowych pieniędzy na rosyjskim rynku, a zwykła usterka techniczna. PlayStation niedawno wprowadziło nową wersję usługi PlayStation Plus, co wymagało uaktualnienia kodu źródłowego PlayStation Store. Na dodatek zbliża się wielka wiosenna wyprzedaż gier na PlayStation, co zapewne również wymagało poprawek w kodzie. Jest całkiem prawdopodobne, że rosyjscy gracze są tymczasowo dopuszczeni do zabawy z uwagi na zwykłe przeoczenie przy aktualizacji.