PlayStation Plus Extra nie przekonuje do zakupu PS5. Xbox dalej przoduje w abonamentach

Sądząc po tym, iż Game Pass od Microsoftu święci tryumfy i ma już 25 mln aktywnych użytkowników, było tylko kwestią czasu, nim Sony pokaże swoją odpowiedź. O "projekcie spartakus" spekulowano bardzo długo i pojawiało się wiele niezbyt korzystnych informacji na jego temat. Teraz, gdy nowe PS Plus zostało oficjalnie zapowiedziane, widać wyraźnie, że jest znacznie lepiej niż przypuszczaliśmy. 400 gier w abonamencie! Wybrane klasyki do pobrania! Setki gier do strumieniowania z chmury… a nie, moment, to dla obywateli pierwszego świata, nie dla Polaków. Tak czy inaczej - jest dobrze. Czy jednak na tyle dobrze, by przeważyć nad ofertą Microsoftu, a tym samym przechylić szalę wyboru konsoli na korzyść PlayStation 5 zamiast Xboxa Series X?