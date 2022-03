Będą kazali wpuszczać Ukraińców do polskich mieszkań? Nagonka na uchodźców opuściła internet

"Cytowana wypowiedź może zostać wykorzystana do argumentacji wcześniej anonsowanych obszarów dezinformacyjnych, takich jak masowe przyjmowanie uchodźców i nadawanie Ukraińcom większym przywilejów (wątki związanie z mieszkaniami, służbą zdrowia, itp.). W konsekwencji może doprowadzić to do narastania obaw związanych z ukrainizacją naszego państwa, a w ślad za tym rozpadu Polski" - czytamy w raporcie NASK. Jak dodają specjaliści, to niefortunne słowo może stanowić argument dla silnie antyukraińskich grup, które zdolne są do szerzenia dezinformacji, jakoby "banderowcy wkrótce mogli zawładnąć krajem nad Wisłą".