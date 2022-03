Rosjanie znaleźli nowe sposoby na skłócenie Polaków i Ukraińców w sieci. Uważaj na te narracje

A to już najnowsza narracja, jaka zaczęła pojawiać się w polskiej sieci. Dotyczy Finlandii, a konkretniej jej neutralnego jeszcze do niedawna statusu międzynarodowego. Co prawda rządy Finlandii i Szwecji właśnie podpisują umowę z USA, by budować północną twierdzę militarną, ale to nie przeszkadza manipulatorom słać brednie w sieci. Co prawda już w samej Finlandii media głośno mówią o historycznym przełomie i końcu neutralności, ale w polskiej sieci i tak można na tym zbudować trochę bzdur.