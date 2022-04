Gry w abonamencie będą tańsze. Xbox Game Pass doczeka się Planu Rodzinnego

Nie jest to większym problemem, gdy jedynym urządzeniem do grania w gry jest jedna konsola Xbox podłączona do telewizora w pokoju dziennym. Wszystkie zalogowane na konsolę Konta Microsoft, w tym partnera czy partnerki, dzieciaków czy kogokolwiek, mogą korzystać z biblioteki gier Xbox Game Pass przypisanej do konta właścicieli konsoli. Sytuacja się jednak zmienia w momencie, gdy w domu jest druga konsola lub gdy ktoś chce pograć na PC lub przez streaming na innym urządzeniu. W takim wypadku trzeba kupić osobną subskrypcję Xbox Game Pass dla tej osoby. To, na szczęście, niebawem się zmieni.