Mimo kilku wad Samsung QN91B to jeden z najlepszych telewizorów, jakie możesz kupić

Oczywiście, na rynku istnieją już lepsze wyświetlacze. QD-OLED wpadł jak huragan i wywrócił do góry nogami to, co nazywamy "dobrym obrazkiem", ale ośmielę się stwierdzić, że dla znakomitej większości populacji panel w QN91B będzie nie tylko wystarczający, lecz będzie wręcz wywoływał regularne opady szczęki. Bo wszystko na tym wyświetlaczu wygląda pięknie i jest on też na tyle uniwersalny, że można go używać do wszystkiego. Do oglądania filmów i seriali mamy Filmmaker mode. Mamy mechanizmy upłynniania do sportu. Mamy upscaling do tradycyjnej telewizji. Mamy świetny tryb gry, VRR i 144 Hz do grania.