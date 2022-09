Podobnie jak droższy model, również i ten Chromecast z Google TV wyposażony jest w pełną platformę smart TV z interfejsem - w przeciwieństwie do Chromecastów starszych generacji. Oznacza to, że urządzenie de facto zapewnia pełnię możliwości Android TV, co przede wszystkim przekłada się na dostęp do tysięcy aplikacji na ten system operacyjny, które można zainstalować na urządzeniu.