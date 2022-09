Chcesz kupić telewizor z HDR? Lepiej to przeczytaj

Nie. Twórcy treści nadal muszą je tworzyć w taki sposób, by te prezentowały się atrakcyjnie dla oka u jak największej liczby widzów. Nie ma na dziś materiału wideo w usługach VOD, który prezentowałby się pięknie w Dolby Vision, ale już źle w HDR10. Co więcej, brakiem obsługi Dolby Vision nie powinni się też przejmować posiadacze telewizorów premium, w tym Samsung QLED czy Samsung OLED. Telewizory te nie obsługują Dolby Vision, jednak ich matryce są tak jasne i obsługują tak szeroką paletę barwną, że owe dynamiczne metadane nie są im do niczego potrzebne, by wyświetlić piękny, wierny, jasny i nasycony obraz w HDR. Nie ma powodu do paniki.