Google zrobił nowy standard dźwięku i obrazu, by zakończyć wojnę dwóch formatów. No to teraz mamy 3 standardy

Klikasz Play i leci film? Tak to powinno działać. I tak właściwie, to tak właśnie działa. Dziś trudno o sytuację, w której film, serial czy inny klip wideo z danego w miarę popularnego źródła nie jest odtwarzany na danym urządzeniu, bo temu brakuje właściwego kodeku. Działać działa. Ale jak działa? To osobna kwestia.