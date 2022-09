LG daje 5 lat gwarancji na panele. Ma dość mitów o niskiej trwałości telewizorów OLED

Jest to bardzo potrzebna zmiana, bardzo przysłuży się popularyzacji technologii OLED, również od innych producentów - wszak niektórzy licencjonują technikę konserwacji matryc OLED od LG, inni opracowali autorskie i równie skuteczne. Telewizory z linii G i Z to jednak dość drogie urządzenia, tak zwane sztandardowce. To zrozumiałe, że producent chce skupić uwagę klientów właśnie na nich. Mam jednak nadzieję, że firma rozważy wprowadzenie tej gwarancji również do mainstreamowej linii C. Która używa tych samych technologii do konserwacji matrycy i której również już od dawna nie należy się obawiać.