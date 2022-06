Morze jak w realu. Gracze są zachwyceni wodą w Zeldzie na Unreal Engine 5. To zasługa Polaka

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Unreal Engine 5 odniesie gigantyczny sukces. Nowe technologie takie jak Nanite oraz Lumen otwierają przed deweloperami szersze możliwości. Epic Games współpracuje nad szlifowaniem silnika ze śmietanką branży gier, wliczając w to CD Projekt RED z jego Wiedźminem 4. Chociaż miną dwa - trzy lata, nim gry na UE5 zaczną się masowo pojawiać na rynku, już możemy zobaczyć wspaniałe możliwości oferowane przez silnik. Również dzięki zaangażowaniu zwykłych fanów, jak ma to miejsce w przypadku nieoficjalnego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time.