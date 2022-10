NFS Unbound budzi kontrowersje. Sam byłem NA NIE, ale kupił mnie trailer

Szkoda tylko, że tym razem w grze zabraknie drugiej, bardziej rockowo-metalowej nóżki. Wygląda na to, że Need for Speed Unboud koncentruje się głównie wokół hip-hopowej subkultury. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę muzyczne preferencje młodych pokoleń, ale Doomsday od Overseera czy Out of Control zespołu Rancid to ważna część klimatu Undergrounda. Punk, rock, hip-hop tworzą niesamowitą kombinację, co pamięta każdy, kto grał chociażby w Tony'ego Hawka.