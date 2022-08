Wyciekł Nowy Need for Speed. Fani są źli i się nie dziwię, gra wygląda jak Fortnite na kółkach

Wyciek pozwala przypuszczać, że ta sama droga czeka serię Need for Speed. Zamiast kolejnego świetnego Shifta albo nowego Undergrounda z prawdziwego zdarzenia, EA planuje kolorową grę wyglądającą jak skrzyżowanie Burnouta, Fortnite'a oraz szkolnego zeszytu należącego do niepopularnego dzieciaka z tylnej ławki. Lubię Burnouta. Zdarza mi się grać w Fortnite. Po co tylko wykorzystywać tak dobrą markę, której sedno to emocjonujące ucieczki przed policją oraz wyścigi w realistycznym otoczeniu. Oczywiście wiem po co. Wszyscy wiemy.