Moje dwie ulubione gry tego roku wyglądają jak z lat 80. i kosztują mniej niż 80 zł

Walka z potworami nie jest może specjalnie satysfakcjonująca. Powiedziałbym nawet, że monotonna. Niby to zarzut, ale jeżeli twórcy chcieli wzbudzić poczucie zagrożenia i takiej zwykłej, ludzkiej harówki - no nie, znowu oni?! - to niewątpliwie im się udało. Dziwne, czarne stworzenia atakują nas to z lewej, to z prawej strony. Są też latające duchy zrzucające pociski. Bronimy się strzelając laserem, ale do odblokowania jest też kopuła z mieczem.