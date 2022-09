Nvidia pokazała właśnie coś, co dla graczy będzie bardzo ważne. Inni tego nie mają

Nawet jeśli to ostatnie to skrajny i trudny do odtworzenia przypadek, to i tak zwiększenie o kilkadziesiąt procent płynności gry oznacza kolejne zwolnienie zasobów potężnego graficznego układu. To sprytna droga do coraz wyższej szczegółowości obrazu w grach i coraz większej płynności bez potrzeby budowy monstrualnych chipów zużywających ogromne ilości energii. To może nie brzmi za dobrze w kontekście ogromnych i prądożernych układów GeForce, ale też warto zadać sobie pytanie o ile musiałyby być jeszcze większe, by zapewnić te same rezultaty bez DLSS.