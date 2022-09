Karty AMD Radeon cieszą się, w najlepszym razie, umiarkowaną popularnością wśród graczy entuzjastów. To jednak nie oznacza, że zawarta w nich technologia to rynkowa egzotyka. Gdy Sony i Microsoft szukały partnera sprzętowego do zbudowania następców PlayStation 3 i Xboxa 360 szukały firmy, która zapewni chipy nie tylko mające wprowadzić format HD już jako oczywisty standard do gier wideo, ale też nieodległe w swojej architekturze chipom stosowanym w świecie PC, a także takim, które zużywają relatywnie niewielką ilość energii i emitują względnie niewiele ciepła.