Ulubieniec graczy nagle wycofuje się z rynku kart graficznych. Zarzuca rywalowi "chamstwo"

Twierdzi na przykład, że do ostatniej chwili nie znała cen układów RTX 3000 i dowiedziała się o nich z tej samej konferencji prasowej, co reszta świata - tym samym nie mogąc sensownie planować produkcji i własnej strategii cenowej. Nvidia podobno też do samego końca nie chciała zdradzić EVGA, ile chipów RTX 3000 będzie mogła kupić, a nowe sterowniki do testowania nowych kart EVGA ponoć dostała później niż dziennikarze. Na sam koniec EVGA zarzuca Nvidii sprzedaż chipów wyższej klasy (jak RTX 3080 czy RTX 3090) w takich cenach, że musiała sprzedawać swoje karty ze stratą kilkuset dolarów na produkcie, by móc rywalizować z gotowymi kartami Founders Edition bezpośrednio oferowanymi przez Nvidię.