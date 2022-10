Niezwyciężony z 1964 r. jest jedną z pierwszych opowieści z gatunku science fiction, z jakimi miałem okazję się w życiu zapoznać. Jej autorem jest jeden z najznamienitszych polskich pisarzy, Stanisław Lem. Deweloperzy ze studia Starward Industries postanowili na bazie jego twórczości przygotować grę The Incincible, którą wydaje nasze rodzime 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk, South of the Circle).