Bohatera poznajemy w momencie, gdy jego samolot rozbija się na Antarktydzie z dala od wszelkich śladów cywilizacji. Ponieważ pilot doznał urazu, Peter musi sam wyruszyć na poszukiwanie ratunku. Osada, do której trafia, jest jednak opuszczona, a potem jak po nitce do kłębka młody mężczyzna próbuje dojść do tego, co tu się stało. Fabuła w South of the Circle rozgrywa się dwutorowo.