Rosjanie zasypali polską grę negatywnymi ocenami. To zemsta za wsparcie dla Ukrainy

Przedstawiciele firmy 11 bit studios już 24 lutego 2022 r., czyli w dniu wybuchu wojny, poinformowali o tym, że przekażą wszystkie przychody ze sprzedaży gry This War of Mine oraz dodatków do niej z kolejnego tygodnia na rzecz ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Wczoraj otrzymaliśmy z kolei informację, że firma zdecydowała się przedłużyć akcję o kolejny tydzień.