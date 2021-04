Najwyższa pora dać drugą szansę Apple Arcade. W usłudze jest już 180 gier, w tym 30 nowych

Apple rozszerzył listę gier wideo w ramach usługi Apple Arcade, w które można grać na iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac oraz telewizorach dzięki przystawce Apple TV. Dzisiaj baza powiększyła się o kolejne 30 produkcji, a łącznie jest ich już aż 180.

Apple Arcade to usługa abonamentowa, w ramach której klienci firmy z Cupertino mogą uzyskać dostęp do ogromnej biblioteki gier. Działa ona na podobnej zasadzie, co Xbox Game Pass od Microsoftu, ale nie jest skierowana do posiadaczy konsol, tylko sprzętów takich jak telefony, tablety i komputery. W te same produkcje można grać również na telewizorach, gdyż usługa dostępna jest w wersji na przystawki Apple TV.

Apple rozszerza bibliotekę Apple Arcade do 180 pozycji i dodaje dwie nowe kategorie.

W ramach usługi na start dostępne było 58 gier, wśród których znalazły się takie produkcje jak Assemble with Care, What The Golf?, Overland, Rayman Mini i Oceanhorn 2. W większości to takie typowe indyki, często wydane na wyłączność na urządzenia Apple’a. Firma zadbała też o selekcję produkcji, dzięki czemu mieliśmy pewność, że nie trafimy w nich na reklamy i mikropłatności, a mechanika gry nie będzie tylko przykrywką dla mechanizmów wyłudzania pieniędzy.

Od czasu premiery Apple Arcade we wrześniu 2019 r. producent iPhone’ów stopniowo rozszerzał bibliotekę pozycji, a najnowsza transza nowości wydawanych jako Apple Arcade Originals licząca ponad 30 tytułów pojawiła się dziś, powiększając bibliotekę do aż 180 gier. Dodane zostały też dwie nowe kategorie, czyli Timeless Classics (ponadczasowe klasyki) oraz App Store Greats (świetne gry z App Store’u).

Jakie nowe gry trafiły do Apple Arcade?

Wśród nowości znalazła się gra sportowa, czyli NBA 2K21 Arcade Edition od 2K Games, która pozwoli graczom porzucać do wirtualnego kosza. Oprócz tego pojawiła się gratka dla fanów science fiction w postaci Star Trek: Legenda, a trzecią z polecanych przez Apple’a w pierwszej kolejności pozycji jest The Oregon Trail od weteranów branży z Gameloftu.

Oprócz tego na liście wymieniane są Simon’s Cat: Story Time z ulubionym kotem internetu w roli głównej oraz… Cut the Rope Remastered, czyli odświeżona wersja kultowej gry logicznej z 2010 r. Na miłośników muzyki czeka z kolei SongPop Party, a miłośnicy serii Final Fantasy powinni się bliżej przyjrzeć RPG-owi o tytule Fantasian, za który odpowiada Hironobu Sakaguchi. Do tego dochodzą:

Wonderbox: The Adventure Maker;

World of Demons;

Clap Hanz Golf;

Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat.

W ramach Timeless Classics można liczyć na Sudoku (w tym Mini Sudoku i Good Sudoku), szachy (zwykłe i Really Bad Chess), Backgammona, krzyżówki, pasjansa Solitaire, Checkers Royale, SpellTower i Mahjong Titan. W sekcji App Store Greats dodane zostały w ramach abonamentu uprzednio płatne tytuły, w tym Thress!, Mini Metro, Fruit Ninja Classic, Chameleon Run i Monument Valley, Badland, Blek, Don’t Starve: Pocket Edition, Reigns i The Room Two.

Oprócz tego niedługo premierę będą miały Legends of Kingdom Rush, Frenzic Overtime i Leo’s Fortune, a wszystkie dotychczasowe i przyszłe nowości są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat dla wszystkich abonentów usługi Apple Arcade. Cena usługi pozostaje mimo to na niezmienionym poziomie, który wynosi 4,99 dolara, co przekłada się na 25 zł miesięcznie.

Abonament na gry jest przy tym częścią pakietu Apple One, który pozwala skonsolidować różne subskrypcje Apple’a. Dzięki temu dotychczasowi subskrybenci Apple Music, iCloud Drive i Apple TV+, którzy zdecydują się na konsolidację abonamentów, mogą uzyskać dostęp do biblioteki Apple Arcade liczącej teraz 180 pozycji de facto za darmo.