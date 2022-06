Takim opisem kuszą nas twórcy This War of Mine i Frostpunka w oficjalnym opisie gry na platformie Steam, gdzie już dziś można dodać The Alters do listy życzeń. Nie wiadomo jeszcze, jaki gatunek będzie reprezentować ta gra, choć możemy się spodziewać utrzymania jej w duchu poprzednich gier z serii, zwłaszcza This War of Mine. Z opisu The Alters brzmi trochę jak survival horror na opuszczonej planecie, zaś widoczna na materiałach promocyjnych konstrukcja z kontenerów pozwala mniemać, że (być może) będziemy mieli do czynienia z grą podobną gameplayowo do Fallout Shelter, tyle że zamiast zarządzać mieszkańcami krypty, będziemy zarządzać alternatywnymi wersjami… samego siebie. A może będzie to zupełnie coś innego - tego jeszcze nie wiemy, możemy tylko spekulować.