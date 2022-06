The Last Case of Benedict Fox to oryginalne spojrzenie na formę metroidvanii. Gracz będzie musiał przenikać do świadomości ofiar i przeszukiwać ich wspomnienia, by rozwikłać przedstawione w grze zagadki. Gra pojawi się w przyszłym roku na konsolach Xbox Series, Xbox One, PC i w streamingu Xboxa, a także w Xbox Game Pass i PC Game Pass.