Uwielbiam nowoczesne przygodówki. Jestem zakochany w The Wolf Among Us, Until Dawn, Life is Strange czy nawet Detroit: Become Human. Project M zdaje się jednak ograniczać poziom interaktywności do minimum, przesuwając punkt ciężkości bliżej filmu niżeli gry wideo. Świetna sprawa z perspektywy pokazu możliwości silnika. Gorzej, jeśli szukamy ciekawego patentu na rozgrywkę. Jeżeli ktoś uważa, że przesadnie marudzę, niech włączy PS4 i odpali Heavy Rain. Dwanaście lat nostalgii od debiutu na PS3 zniknie po 12 minutach mozolnej rozgrywki. To wciąż świetna historia, ale tempo i sterowanie może być znacznie, znacznie lepsze.