Fani przygodówek i RPG-ów, którzy tak jak ja uwielbiają produkcje opierające się o wybory rozwidlające scenariusz, mogą znaleźć gry podobne do As Dusk Falls w Xbox Game Passie. Ze swojej strony mogę polecić Twelve Minutes, czyli indyka, w którym przeżywamy niczym w Dniu Świstaka w kółko ten sam dzień. Oprócz tego w bazie można znaleźć przygodówki Tell Me Why, Life is Strange: True Colors i co-opowe A Way Out.