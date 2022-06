Gra została stworzona w ten sposób, by wszyscy nastolatkowie mogli przeżyć, ale również by nie przeżył żaden z nich. Narracja rozwija się niezależnie od strat osobowych, a zadaniem gracza jest ich minimalizowanie. Dokładnie ten sam pomysł przerabialiśmy na premierę konsoli PlayStation 4, kiedy Until Dawn tych samych producentów debiutowało na platformie Sony. The Quarry bez problemu mogłoby zostać wydane pod tytułem Until Dawn 2. To tylko lub aż więcej tego samego. Będąc miłośnikiem horroru bawię się nieźle, ale jako entuzjasta gier wszelakich jestem rozczarowany, jak mało innowacyjny to projekt na tle poprzednich horrorów studia Supermassive Games.