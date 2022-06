Poczuj, jak to jest być T z LGBT. Tell Me Why za darmo na Xboksy i pecety z okazji Pride Month

Twórcami tej wyjątkowej gry jest studio Don't Nod (a do niedawna Dontnod Entertainment). Deweloperzy znani są przede wszystkim za sprawą hitowego Life is Strange, w którym gracz mógł wcielić się w obdarzoną supermocami nastolatkę poszukującą swojej tożsamości. Tell Me Why to podobna opowieść, którą można zaliczyć do gatunku trójwymiarowych przygodówek typu point&click.