Mamy pierwsze efekty przejęcia Bethesdy przez Microsoft. Do biblioteki usługi Xbox Game Pass trafił właśnie Doom Eternal, czyli jeszcze świeżutki FPS od id Software. Abonenci będą mogli walczyć z demonami bez żadnych dodatkowych opłat.

Powoli dochodzę do wniosku, że to najwyższa pora przestać płacić za pojedyncze gry. Skoro i tak większość tytułów, w które planuję grać, prędzej czy później staje się dostępna w ramach abonamentu, a moja kupka wstydu rośnie, zamiast maleć, to jaki w tym sens? Chwilę temu poczułem wyraźny zapach cebuli, gdy się okazało, iż w grę Doom Eternal, za którą ledwie kilka miesięcy temu płaciło się pełną cenę i której jeszcze nie skończyłem, lada moment mógłbym zagrać bez żadnych dodatkowych opłat.

Dopiero kilka dni minęło od ogłoszenia, że Microsoft przejmuje Bethesdę wraz z należącymi do niej studiami, a już pierwsza z gier z portfolio tego wydawcy dołącza do biblioteki gier udostępnianych klientom firmy z Redmond w ramach abonamentu. Padło na jeszcze gorącą produkcję id Software, która rzuca graczy w sam środek piekła na Ziemi, czyli strzelaninę Doom Eternal.

Nie jest to przy tym aż tak dużym zaskoczeniem, jak mogłoby się wydawać, bo nie dalej jak wczoraj profil Microsoftu na Twitterze sugerował taki obrót spraw. Jakby tego było mało, poprzednie części cyklu Doom już wcześniej były dostępne w ramach Xbox Game Pass i dodanie do biblioteki Doom Eternal było tylko kwestią czasu — nie spodziewaliśmy się po prostu, że stanie się to tak szybko.

Gracze, którzy chcieliby się zmierzyć z demonami oraz sami ze sobą w nowym Doomie, będą mieli taką możliwość już za tydzień.

Produkcja wydana ledwie pół roku temu, bo dokładnie 20 marca 2020 r., stanie się dostępna do pobrania bez dodatkowych opłat na konsolach z rodziny Xbox One w ramach abonamentu już 1 października 2020 r. W ramach subskrypcji Xbox Game Pass przy tej grze będą mogli bawić się również ci konsumenci, którzy zdecydowali się (lub zdecydują się w przyszłości) na zakup konsol Xbox Series X bądź Xbox Series S.

W przyszłości Doom Eternal stanie się również częścią biblioteki Xbox Game Pass PC, czyli sztandarowej usługi Microsoftu w wersji dla komputerów osobistych, która jest częścią abonamentu Xbox Game Pass w wersji Ultimate. W tym przypadku Microsoft i Bethesda nie dzielą się jeszcze konkretnym terminem, a jedyne, co wiemy, iż gra dołączy do pecetowej biblioteki jeszcze przed końcem tego roku.

Firmy przypominają też, że już 20 października swoją premierę będzie miało pierwsze z dwóch samodzielnych rozszerzeń do najnowszej gry id Software, czyli Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One. Zgodnie z polityką Microsoftu nie będzie ono jednak częścią abonamentu Xbox Game Pass, więc akurat za oba dodatki konsumenci będą musieli zapłacić osobno.