Recenzja Persona 3 Reload: kandydat na RPG roku w końcu po polsku

Gdy pierwszy raz zobaczyłem ekstrawagancki interfejs gry w języku polskim, mimowolnie się uśmiechnąłem. To pierwszy raz, kiedy główna odsłona serii Persona doczekała się wsparcia naszego języka. Sprawa jest ważna o tyle, że Persona 3 Reload to prawdziwa kobyła tekstu. Do tego interfejs gry jest niezwykle bogaty graficznie, wliczając w to wielkie komiksowe napisy wyświetlane podczas starć.