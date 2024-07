Król luksusu postawił na Tizena. Czy to oznacza, że ty też powinieneś?

Warto zwrócić uwagę, że za sprawą Tizena korzyści ze sprzedaży tych telewizorów odniesie Samsung. Poza licencjonowaniem samej platformy kolejna grupa użytkowników dołączy do ekosystemu SmartThings, na dodatek będzie oglądać emitowane w ramach Tizena reklamy, na czym Samsung dodatkowo zarabia. Niestety nie przewidujemy na razie wypożyczenia tego telewizora do testów, jego dostępność w Polsce nie została jeszcze zakomunikowana. Mamy nadzieję, że to kwestia czasu.