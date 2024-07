No i mamy to - fajny, markowy telewizor za mniej niż 2500 zł. Samsung QLED Q60D – recenzja

Czy Samsung jest najlepszym producentem telewizorów na rynku? Odpowiedź na to pytanie jest co najmniej niejednoznaczna, choć firma od lat kontroluje większość telewizyjnego rynku. Z pewnością ma się czym pochwalić w segmencie high end, jej linia Samsung OLED to spektakularny sukces. Dużym wzięciem (i zasłużenie) cieszą się też telewizory Neo QLED z tak zwanej średniej klasy. A w tej niskiej, z uwagi na przystępność cenową tak chętnie wybieranej? Jeśli Samsung w niej prowadzi na liczbę sprzedanych odbiorników, to za sprawą trudnych do określenia czynników.