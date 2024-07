Najpopularniejsze telewizory na polskim rynku już rozumieją polską mowę. Tak jakby

Ten prawdziwy Bixby to konkurent dla Siri czy Asystenta Google, co oznacza, że potrafi bardzo dobrze rozpoznawać znaczenie poleceń - i nawet jeżeli nie potrafi jakiejś funkcji, to i tak zapewni jakąś odpowiedź (chociażby o braku możliwości). Bixby Lite rozumie wyłącznie polecenia związane z obsługą telewizora. I to na poziomie elementarnym.