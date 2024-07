W tym telewizorze nawet stojak jest super przemyślany. Sony Bravia 7 - recenzja

Sony w coraz większej liczbie modeli telewizorów Bravia oferuje kilka różnych możliwości postawienia telewizora na szafce RTV. Stopy można zamontować zarówno od wewnętrznej strony (bo ktoś ma wąski stolik na telewizor), jak i na zewnętrznych krawędziach, co wygląda efektowniej. Ale na tym nie koniec: można regulować wysokość (dwa ustawienia) telewizora. Ma być przy blacie, bo ładnie? Spoko. Pod telewizorem ma znaleźć się soundbar, więc trzeba podnieść ekran? Również żaden problem. W kwestii telewizor kontra aranżacja wnętrza doczepiłbym się tylko troszkę do jego grubości. Same ramki są za to dość cienkie.