Chcą pozbyć się abonamentu RTV. Ta zmiana ci się spodoba

Oczywiście, na razie są to tylko proponowane rozwiązania, które będą poddane dalszym konsultacjom. Konsultacje społeczne mają trwać od dzisiaj, 24 czerwca, przez następne trzy miesiące, do 23 września 2024 r. Raport z konsultacji ma ukazać się w październiku 2024 r., a pod koniec roku rozpoczną się prace nad projektami ustawy. Nie wydaje się, aby abonament RTV został zlikwidowany na początku 2025 r. Osobiście obstawiałbym dopiero 2026 rok, choć na bieżąco będą się pojawiać nowe informacje. Zniesienie abonamentu RTV byłoby korzystne z co najmniej dwóch powodów. Jak będzie, pokaże przyszłość.