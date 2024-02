Chcą zamienić abonament RTV na nowy podatek. To się Polakom nie spodoba

Dodajmy do tego, że przed wielu laty politycy sami namawiali do niepłacenia abonamentu, miał to być wyraz buntu przeciwko treściom emitowanym w telewizji publicznej. Roczne wpływy z abonamentu to kilkaset mln zł, szacuje się, że w 2023 r. wyniosły około 600 mln zł. Z powodu tego, że Polacy nie płacą zbyt chętnie na utrzymanie telewizji, przed kilkoma latami politycy zdecydowali się na jednorazową rekompensatę z budżetu państwa na media publiczne w wysokości 2 mld zł.