Polsat stawia na Androida. Nie będziesz musiał wymieniać swojego starego telewizora

Chodzi o Polsat Soundbox 4K. To mała, dobrze wyglądająca propozycja wprowadzająca funkcje przystawek smart TV do dekoderów. Oprócz systemu operacyjnego Android TV sprzęt ma zapewnić przestrzenny dźwięk Dolby Atmos. Dekodery to już nie tylko sprzęty obsługujące telewizję, ale wielozadaniowe centra rozrywki.