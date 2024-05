Jak zarejestrować telewizor? Za brak rejestracji grozi kara

Prawo stawia sprawę jasno - po zakupie telewizora mamy 2 tygodnie, by go zarejestrować. Oczywiście wiąże się to również z tak ukochanymi przez Polaków opłatami abonamentowymi (abonament RTV). Ciężko powiedzieć jaki odsetek rodaków faktycznie rejestruje zakupione telewizory do użytku domowego.



W ogóle to jakie odbiorniki podlegają rejestracji? Czy wszystkie trzeba rejestrować? Za taki odbiornik uważa się urządzenie dostosowane do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, a więc nie zaliczają się do nich odtwarzacze wideo i audio. Co istotne - nie trzeba rejestrować również odbiornika telewizyjnego nie podłączonego do żadnego źródła (anteny czy łącza internetowego), która pozwala na odbiór programu, a więc na przykład takiego, który pełni funkcję monitora.