Telewizory OLED są najlepsze dla graczy. Tłumaczymy, dlaczego

To oznacza, że tylko telewizory OLED oferują precyzję sterowania kolorem i jasnością co do pojedynczego piksela. Co to właściwie oznacza? Wyobraźmy sobie scenę, w której widać nocne ciemnie niebo i niewielkie jasne gwiazdy. Dla klasycznych telewizorów taki wydawać by się mogło prosty kadr to niemałe wyzwanie. Doświetlenie każdej gwiazdki oznacza też oświetlenie jej otoczenia - z uwagi na większy rozmiar modułu doświetlającego od samej niewielkiej grupki pikseli reprezentującej gwiazdę. W efekcie niebo albo nie jest czarne, lecz szare - lub wokół gwiazd widać łunę, tak zwany efekt halo.