Tak cudownie niska cena i tylko dwie i pół wady. Huawei Freebuds 6i - recenzja

FreeBuds 6i są wyposażone w dynamiczne przetworniki o średnicy 11 mm z poczwórnym magnesem, zapewniają one całkiem przyzwoite basy oraz pasmo przenoszenia od 14 Hz do 40 kHz. Co więcej, słuchawki posiadają certyfikat Hi-Res Audio, co oznacza, że są zdolne do przesyłania dźwięku wysokiej rozdzielczości, zapewniając jeszcze lepsze wrażenia słuchowe. Niestety jest tylko dobrze. Co zupełnie mnie nie dziwi (cena!), natomiast uprzedzam, by nie dać się zwariować.