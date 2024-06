Nie każdy będzie jednak chciał zagracać swojego pokoju dziennego dodatkowymi kolumnami. Być może nie każdy też chce na to wydać większe pieniądze. Namawiam jednak na rozważenie subwoofera. Wbrew stereotypom nie służy on do beatu do techno, a w istotny sposób pogłębia dynamikę dźwięku. Zwłaszcza że subwoofer nie musi stać w jednym konkretnym miejscu - ludzkie ucho nie lokalizuje źródeł niskich tonów, więc i głośnik niskotonowy można ustawić relatywnie dowolnie względem telewizora.