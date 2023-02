Soundbar Edifier B700. Właśnie o to chodziło! Recenzja

Soundbar nie integruje się z żadnym systemem smart home, nie obsługuje Apple AirPlay i Spotify Connect. W ramach Dolby Atmos zapewnia bardzo dobrą iluzję głębi, ale nie dźwięku dookólnego. 175 W mocy wypełni czystym dźwiękiem typowej wielkości pokój, ale oczywiście nie jest to w żadnym razie imponująca moc.



Ale to oznacza, że jest, jak trzeba. Edifier B700 w cenie 2000 zł oferuje wszystko to, co najważniejsze. Nowoczesność i jakość. Po dodatki odsyła do droższych modeli. To sprzęt dokładnie taki, jakim być powinien. Co, paradoksalnie, jest coraz większą rzadkością.