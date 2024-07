Telewizor, który sam generuje ci filmy. TCL już nad tym pracuje

Wideo to jednak zupełnie inna dziedzina. Wygenerowanie przedstawiającego ruch i spójnego wizualnie materiału jest nadal nie lada wyzwaniem nawet dla najlepszych Dużych Modeli SI. Pierwsze tego typu modele co prawda już istnieją - z imponującą Sorą na czele - nie są one jednak ogólnodostępne. Największe firmy technologiczne jednak już od dłuższego czasu eksperymentują. TCL, jeden z liderów rynku telewizyjnego, widzi w tej technologii szansę, by się znacząco wyróżnić na tle konkurencji.