Styl nieco inny niż wszyscy. OnePlus Nord Buds 3 Pro i OnePlus Pad 2 - pierwsze wrażenia

Jedną z największych zalet słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro jest ich zdolność do odtwarzania muzyki do 44 godzin na jednym ładowaniu baterii. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się swoją ulubioną muzyką przez prawie dwa dni bez konieczności ponownego ładowania, co jest idealne dla osób, które są często w ruchu lub nie mają stałego dostępu do źródła zasilania.