Możesz już przetestować nowego Androida 15. O ile masz taki telefon

Nie jest to proces prosty, więc jeśli nie macie większego doświadczenia w instalowaniu beta wersji systemu, to lepiej odpuście. Jest bowiem szansa na tzw. zbrickowanie telefonu, czyli sprawienie, że z urządzenia nie możemy normalnie korzystać. Nie jest zalecane to zatem na głównych telefonach, z których korzystacie na co dzień. Co innego, gdy macie odpowiednią wiedzę i umiejętności.