Samsung to potęga. Nawet Apple nie może mu dorównać

Samsung utrzymywał wynik ok. 300 mln (+/- 20 mln) urządzeń do 2019 roku, natomiast za czasów pandemii – 2020, 2022 liczby dostarczonych telefonów spadły. Z kolei Apple wykorzystał tę sytuację i 2021 był dla niego najlepszym rokiem - osiągnął wynik 234,9 mln dostarczonych smartfonów (przez większość 2021 roku najnowszymi urządzeniami były iPhone'y 12, na jesień zadebiutowały "trzynastki"). Co natomiast z 2024 rokiem? W pierwszym kwartale to Samsung również był górą, dostarczając 60 mln urządzeń, Apple – 50 mln.