Kupujesz ten telefon? To od razu dobierz obudowę. Producent się wygadał

Wydając swoje ciężko zarobione pieniądze, chcesz przynajmniej zabezpieczyć swój zakup przed szybkim zniszczeniem. Dlatego w przypadku telefonu, tabletu, a nawet laptopa starasz się o etui lub folię ochronną. Prawda? Jeśli nie, to gratulacje za odwagę. A jeśli kupiłeś lub zamierzasz kupić smartfon z serii Pixel, to Google również uważa, że źle go traktujesz - bo i tak powinien trafić do etui.