Ten smartfon sprzedaje się najlepiej. Być może masz go w kieszeni

Mogło by się zdawać, że to właśnie najtańsze modele za kilkaset złotych są kupowane najczęściej. Prawda jest jednak zupełnie inna i od wielu lat w globalnych rankingach najwyższe miejsca piastują urządzenia z segmentu premium – sztandarowe modele, chociaż oczywiście nie brakuje pojedynczych budżetowych modeli. Na poszczególnych rynkach wygląda to trochę inaczej – w Polsce np. królują średniaki. Spójrzmy jednak na cały świat.