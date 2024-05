W tym iPhonie sam wymienisz baterię. Zajmie ci to kilka sekund

Co w łatwym dostępie do wnętrza urządzenia, z którego korzystamy na co dzień, stanowiło problem? Wskazywano na kilka kwestii, z których najważniejsza to brak wodoodporności. Urządzenia, które można łatwo otworzyć, byłyby bardziej narażone na uszkodzenia spowodowane przez wodę i pył. Niby, wszak Samsung do tej pory oferuje telefony z serii XCover. Najnowsza iteracja, XCover 7, nadal ma wymienną baterię niczym w starych Samsungach Galaxy S4 czy S5.